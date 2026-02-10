ACTU
Roméo doit sortir
Plus un rappel qu’une vraie actualité, Suda51 et son studio reviennent avec une bien jolie bande-annonce de Romeo is a Dead Man afin de rappeler que leur jeu sort demain sur PS5, Xbox Series et PC. La première fois qu’on en a parlé, c’était lors de sa présentation pendant un State of Play en juin dernier. Depuis, le jeu de Grasshopper Manufacture s’est fait tout petit, alors qu’il a l’air franchement top.
Pour rappel, Grasshopper Manufacture, créé en 1998 par Suda51, est le studio derrière des jeux comme Killer7, la série des No More Heroes, Shadows of the Damned, Sine Mora, Lollipop Chainsaw, Killer Is Dead, Let It Die et pas mal d'autres. Quasiment que des succès d’estime, et Suda51 a été assez clair ses derniers temps concernant Romeo is a Dead Man : s’il ne se vend pas bien, Grasshopper Manufacture pourrait probablement fermer ses portes, ou en tout, ne serait pas en très bonne forme.
Et si jamais cela vous intéresse, il y a une bonne interview dans le PlayStation Blog, avec Goichi Suda et Ren Yamazaki.
