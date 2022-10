Rocksteady perd ses parents

Sefton Hill et Jamie Walker ont fondé Rocksteady Studios en décembre 2004 après la fermeture d'Argonaut Games, le studio derrière des jeux comme Star Fox ou Croc mais aussi un paquet de titres bien plus oubliables. Le premier jeu de Rocksteady était Urban Chaos: Riot Response, un FPS dans lequel on tire sur des émeutiers. Mais évidemment c'est la trilogie Batman Arkham qui en fera un studio de renommée mondiale.Je vous raconte tout cela car Sefton et Jamie vont quitter le studio à la fin de l'année pour aller faire autre chose (toujours dans le JV). Pour les remplacer, Rocksteady a promu en interne Nathan Burlow qui devient le studio director et Darius Sadeghian qui devient le production director. On apprend au passage que Suicide Squad: Kill The Justice League est pratiquement terminé ce qui ne veut pas dire grand chose vu que le jeu n'a pas encore de date de sortie à part un vague "2023".