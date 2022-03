Riot investit dans Fortiche

En France, on n'a pas que des bons studios de JV. On a aussi des bons studios d'animation. L'un d'entre eux est le studio Fortiche qui a produit la série Arcane pour le compte de Riot Games . Cette dernière est une adaptation de League Of Legends qui a su séduire les fans et les non-fans en plus d'être visuellement assez dingue. Netflix a obtenu les droits de distribution sauf pour la Chine où c'est Tencent qui s'en occupe, Riot appartenant au groupe chinois.Ce n'est pas la première fois que Riot et Fortiche bossent ensemble. Fortiche a créé plusieurs clips musicaux pour Riot comme Get Jinxed ou Pop/Stars . Arcane vient de rafler neuf récompenses aux Annie Awards 2021 et une deuxième saison est déjà en court de production. Riot a fini par sortir le chéquier et a investi au capital de Fortiche pour un montant inconnu. Brian Wright (Chief Content Officer chez Riot) et Brendan Mulligan (Director of Corporate Development chez Riot) ont rejoint le conseil d'administration de Fortiche.