Respawn in Peace Vince Zampella

Il y a des crashs dont on se serait bien passé cette semaine : ceux du serveur de Factor, ceux de Steam mais surtout celui de la Ferrari de Vince Zampella qui a tué son propriétaire et son passager. Vince a commencé sa carrière dans le JV dans la fin des années 90 et a rejoint 2015 Inc en 1999. Chez 2015 Inc, Vince et Jason West ont créé Medal of Honor: Allied Assault pour le compte d'EA. Peu après la sortie du jeu, accompagnés d'une bonne partie de l'équipe de MoH:AA, ils sont partis fonder Infinity Ward dont le premier jeu fut un certain Call of Duty pour le compte d'Activision.



Après la sortie de CoD: Modern Warfare 2, Vince et Jason se sont embrouillés avec Acti et sont retournés chez EA pour fonder Respawn, la boîte derrière Titanfall et Apex Legends. Jason a fini par quitter le studio et Vince s'est vu confier la direction de DICE Los Angeles puis de la licence Battlefield dans son ensemble après le désastre BF 2042. En clair, Vince Zampella a eu une influence majeure sur les FPS depuis 25 ans. Il est mort dimanche dernier à 55 ans et laisse derrière lui trois enfants.