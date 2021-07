Resident Evil ne passera pas l'hiVerse

Vous vous souvenez de Resident Evil Re:Verse , ce mode multijoueur annexe à Resident Evil Village ? Evidemment que non vous ne vous en souvenez pas, on fait tout notre possible pour se persuader que ce machin n'existe pas. Déjà repoussé une première fois à cet été, le jeu vient maintenant de se faire catapulter en 2022, sans plus de précision. Petit conseil amical pour Capcom : arrêtez de dépenser du temps et de l'énergie sur ce jeu dont personne ne veut et qui sera oublié trois jours (estimation optimiste) après sa sortie, et mettez plutôt des gars au boulot pour virer vos vilains DRM qui plombent les performances de la version PC.