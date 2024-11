Remedy donne des nouvelles

Alan Wake 2 s'est vendu à 1,8 million d'exemplaires

A l'occasion du Capital Markets Day 2024 , Remedy a parlé de ses jeux. On a appris plein de belles choses :Mais au-delà de cela, la présentation donne beaucoup de détails sur la stratégie de Remedy de manière très candide. Il faut dire qu'ils n'ont pas tellement le choix : le studio est coté en bourse et répond donc à ses actionnaires.Remedy reste un cas à part dans l'industrie. Avec 365 employés, Remedy fait partie des gros studios mais demeure indépendant. Vu qu'ils autopublient leurs jeux/co-publient leurs jeux, qu'ils détiennent leurs licences (sauf pour Max Payne) et qu'ils développent leur propre moteur, ils sont entièrement maitres de leur destin et peuvent bâtir le futur.​Le but annoncé est de transformer leurs jeux en licences massives via des spin-offs comme Firebreak ou des adaptations dans d'autres médias . Remedy n'a par contre aucune envie de faire des jeux pour mobile et/ou pour casu. Le tout nécessite de prendre des risques comme un prêt de Tencent ou prendre pas mal de thunes sur le développement d'Alan Wake 2. Le jeu est très loin d'être rentable pour l'instant.Remedy estime que le seuil de rentabilité pour un de ses AAA se situe entre 3 et 4 millions d'exemplaires vendus. Le studio peut se permettre de perdre du pognon sur un jeu car ils ont un joli trésor de guerre sous forme d'une réserve de cash. Mais surtout ce n'est pas une perte défintive. Control par exemple continue de se bien vendre 5 ans après sa sortie. Alan Wake 2 n'est pas encore sorti sur Steam et vient à peine de sortir en boîte. Alan Wake 2 est aussi un investissement. Le jeu enrichit le Remedy Connected Universe en ajoutant des éléments à l'univers et des fans.