Remedy change de patron
par CBL, email @CBL_Factor
Malgré le désastre FBC: Firebreak, le quatrième trimestre 2025 (fiscal et calendaire) a été un succès pour Remedy avec un chiffre d'affaire de 17 millions d'euros (+46.3% par rapport à 2024) et un bénéfice net de 0,7 million d'euro contre une perte de 1,4 million l'an passé. C'est grâce aux ventes de Control boostées par l'annonce de Control Resonant et au fait qu'Alan Wake 2 est arrivé dans le PS Plus. Pour l'année 2025 dans son ensemble, Remedy a généré un chiffre d'affaire de 59,5 millions d'euros (+17% par rapport à 2024) mais une perte nette de 14,9 millions d'euros contre 4,3 millions en 2024.
En clair, le studio a un petit problème de rentabilité. Du coup elle a décidé de nommer Jean-Charles Gaudechon CEO du groupe. C'est un français qui a passé 15 ans chez EA à gérer des studios en Suède et à Singapore. Il a aussi fait 4 ans chez CCP à gérer leur studio chinois. Ces dernières années il bossait au Portugal dans des startups autour du sport et des paris. Ce choix peut paraître étrange mais dites-vous que le précédent patron de Remedy est celui qui a misé sur CrossfireX et sur FBC: Firebreak. Jean-Charles Gaudechon ne sort pas de l'ESSEC ou d'HEC. Il a fait ses études à la Sorbonne et a un master en informatique. Ca va bien se passer. Ce n'est pas du tout de l'auto-persuasion.
