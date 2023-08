Red Dead Redemption débarque sur Switch et PS4

Alors celle-ci, on ne l'avait pas vu venir. Alors que je buvais tranquillement un café en attendant la fin de ma journée, je découvre via le compte Twitter de Nintendo France que Red Dead Redemption débarque sur Nintendo Switch, dès le 17 août via le Nintendo eShop ( par ici ) et le 13 septembre en version physique. Le titre de Rockstar Games sorti en mai 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360, ressortira donc 13 ans plus tard sur la petite console de Nintendo, mais aussi sur PS4, au moins via le PlayStation Store ( par là ), et on imagine aussi en boite. Le tout sera à 44,99 euros, au moins pour les versions physiques.C'est donc une bonne occasion de retrouver John Marston dans le grand Ouest américain et un petit bout de Mexique. La bonne nouvelle étant qu'il s'agit évidemment de l'édition "on met tout dedans", avec le DLC Undead Nightmare, parce que souvenez-vous qu'en 2010, les zombies étaient à la mode.Au delà du côté chouette de donner la possibilité de jouer à cet excellent jeu sur Switch, PS4, mais aussi sur Xbox Series et PS5 (via la rétrocompatibilité Xbox 360 et PS4), on peut tout de même se poser la question de "pourquoi maintenant ?". Peut-être que le parc installé de Switch et de consoles PlayStation est un indice... Au passage, les joueurs et joueuses PC peuvent aller se brosser d'après le communiqué de Rockstar Games...