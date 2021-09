Razer : le doigt de tuer

La spécialité de Razer est de concevoir des produits pour joueurs ce qui signifie coller un logo vert sur un produit moche vendu trop cher. Après avoir fait le tour des périphériques classiques type souris et casques, Razer s'est étendu à tout le reste y compris les pailles et les tapis. Mais il restait encore un domaine qu'ils n'avaient pas touché : les doigts.C'est désormais chose faite avec la Razer Gaming Finger Sleeve (traduction littérale: la manche de doigt). Il s'agit d'un petit bout de tissu qu'on enfile sur ses pouces afin "d'améliorer la sensitivé tactile" et de "réduire le frottement ". C'est pensé pour du jeu mobile donc le tissu est conducteur. C'est vendu 10 dollars la paire. Oui, ça ne remplace pas une bonne paire de gants qui en plus vous protège du froid. Oui, il faut penser à les enlever avant d'aller aux toilettes. Mais vous aurez tellement la classe en faisant du stop après que la batterie de votre smartphone est tombée en rade. On attend avec impatience le modèle XXL afin de pouvoir jouer aux endless runners avec sa bite.