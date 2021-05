Ratchet & Clank amorcent leur descente

La sortie de Ratchet & Clank : Rift Apart se rapproche à grands pas et Sony nous propose donc deux nouvelles vidéos du jeu d' Insomniac Games , toutes deux ayant la particularité d'être commentées par un petit robot à la voix nasillarde absolument insupportable. On espère qu'il ne sera pas présent dans le jeu final sinon bien des joueurs vont devoir jouer sans le son et ça serait quand même dommage après que Sony nous a vendu sa PS5 comme étant capable de simuler un son surround avec juste deux gobelets reliés par une ficelle.Et parce que Ratchet & Clank, c'est finalement déjà un peu le passé, Sony pense aussi à l'avenir et tiendra ce jeudi soir à 23h un nouveau State of Play entièrement dédié à Horizon Fordibben West , l'un des plus grosses exclus first party à venir de la PS5 - et de la PS4, puisqu'aux dernières nouvelles le jeu est toujours prévu également sur cette vieille carne.