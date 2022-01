Il faut croire que pas grand monde n'ait précommandé Rainbow Six Extraction car après avoir baissé son prix, Ubisoft a décidé de le proposer dans le Game Pass dès sa sortie le 20 janvier sur consoles, PC et cloud . Rainbow Six Siege arrivera aussi dans le Game Pass le même jour mais uniquement pour ceux qui ont le PC Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate. A terme, Ubisoft+ devrait être disponible sur Xbox