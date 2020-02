Quantum League : Me, Myself & I

Anciennement nommé TimeWatch, Quantum League est un FPS en arène avec un twist : l’auto-coopération. Chaque round se compose de trois boucles temporelles superposées. Une action accomplie dans une boucle précédente influence et est influencée par les boucles suivantes. On doit donc réussir à se coordonner avec nos clones des autres boucles, voire ceux de notre coéquipier, afin de capturer le centre de l’arène et remporter le round.Pour éviter la surchauffe cérébrale, le jeu limite la durée des boucles à une vingtaine de secondes. Comprenant que leur concept était délicat à expliquer, les Argentins de Nimble Giant se sont fendus d’une bande annonce l’illustrant avant l’ouverture de la beta ce week-end.