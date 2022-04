Quand Saints Row c'est Tropico

Les différents opus de Saints Row ont toujours comporté un certain degré de customisation mais le reboot veut pousser les choses à son paroxysme. On pourra customiser de fond en comble son corps, ses fringues, ses flingues, ses bagnoles et son QG. Cela ne change pas grand au gameplay mais on espère qu'il y aura un mode photo afin de poster vos captures les plus débiles sur Slice . Saints Row sortira le 23 août sur PS4, PS5, XO, Xbox Cerises et EGS.