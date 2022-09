PSVR 2 : à fond dans les bonnes idées mais pas trop

Les grands journalistes de Gamekult The Verge ... ont pu tester le PSVR2 ainsi que quatres jeux : Horizon Call of the Mountain Resident Evil Village et The Walking Dead : Saints & Sinners - Chapter 2 Retribution . Ils s'accordent tous à dire que le nouveau casque de Sony est excellent. C'est facile à installer grâce à l'unique câble USB-C qui se branche sur la PS5, le rendu est impeccable, le suivi de la position est nickel et ne nécessite plus de caméra externe, les manettes sont au poil et il y a un bouton qui permet de voir autour de soit sans enlever le casque. Bref c'est au PSVR1 ce que le Quest 2 est à l'Oculus Rift.Au niveau jeux, c'est surtout Horizon Call of the Mountain qui a fait forte impression vu que le jeu est conçu de fond en comble pour le PSVR2. Il devrait proposer six à sept heures de jeu ce qui est largement mieux que la moyenne des jeux VR mais nettement moins qu'un certain Half-Life: Alyx. Pour Resident Evil Village, on est jaloux que ce soit une exclu PSVR2 (comme pour RE7) même si les moddeurs ont déjà réparé cet affront On ignore toujours deux choses : la date de sortie et le prix. Par contre Sony a annoncé via son podcast officiel que les jeux PSVR1 ne seront pas compatibles avec le 2 ce qui est super décevant. Sony explique que c'est parce que le PSVR2 délivre une expérience VR "nouvelle génération" qui nécessite "une toute nouvelle approche pour développer les jeux pour le PSVR2". Techniquement, ça ne tient pas debout. Les deux casques ont les mêmes fonctionnalités. Ca aurait juste demandé un poil d'effort pour remapper automatiquement les boutons des PS Moves vers ceux des manettes du PSVR2 et créer une couche d'abstraction logicielle...