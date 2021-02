PS5 : les premiers chiffres

Sony vient de publier les résultats de son dernier trimestre fiscal et comme prévu la branche jeu vidéo fait un carton avec 8,4 milliards de dollars de chiffre d'affaire (+40%) et un bénéfice net de 763 millions (+50%). Le chiffre d'affaire provient en grande partie des ventes de la PS5 à savoir 4,5 millions de machines soit exactement comme pour le lancement de la PS4.De toute façon, Sony n'aurait pas pu en vendre plus : ils n'en ont pas. Il suffit de regarder Ebay pour le comprendre. Idem pour les Xbox Series même si la demande semble moins forte. Il y a même eu une mini-émeute dans un magasin japonais après un restockage de PS5, du jamais vu dans le pays. Mais paradoxalement, les bénéfices viennent de la PS4 et des abonnements au PS Plus. Selon Sony, la PS5 est pour l'instant vendue à perte . Le PS Plus compte 47 millions d'abonnés. Pour le mois de févier, Sony vous louera Control : Ultimate Edition, Concrete Genie et Destruction AllStars , un mélange entre Rocket League et Destruction Derby.