PS5 : la pénurie continue

Durant l'annonce de ses résultats financiers, Sony a expliqué que la PS5 restera en rupture de stock au moins en 2021 même s'ils augmentent la production. La raison est simple : la demande est énorme. Au 31 mars, Sony a déjà écoulé 7,8 millions de consoles soit un chouia plus que les 7,6 millions de PS4 écoulées durant le même laps de temps.Il faut dire que la PS5 a enchaîné les chouettes exclus : Demon's Souls Returnal ... et celles à venir pour 2021 promettent du lourd avec Ratchet & Clank: Rift Appart, Horizon Forbidden West et Deathloop