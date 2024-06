PS VR2 sur PC : à fond dans le PS VR2 mais pas trop

Comme promis, le PS VR2 sera bientôt compatible PC. Sony a détaillé le tout sur le blog Playstation . La première surprise est qu'il faut acheter un adaptateur alors que le casque dispose d'un cable USB-C. On branche le casque à l'adaptateur et l'adaptateur au PC via un cable USB-A et un cable DisplayPort. Ca ajoute aussi 60 euros à la facture en plus des 599 du casque en lui-même. La deuxième surprise est qu'il faut se coltiner une appli PS VR2 en plus de SteamVR.Passons. Mais la troisième surprise est que le casque perd aussi pas mal de fonctionnalités qui le rendaient unique : le HDR, les vibrations du casque, le suivi des yeux et les gâchettes à retour de force dans les manettes. C'est un peu dommage mais ça reste une excellente alternative au Quest 3 pour les allergiques à Meta. L'adaptateur sortira le 7 août.