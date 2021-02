Premiers détails pour Diablo 2 Resurrected

Suite à l'annonce de Diablo 2 Resurrected , Destructoid est allé tirer les vers du nez à Blizzard pour en savoir plus. On apprend ainsi que le jeu tourne avec un moteur 3D permettant de faire des beaux effets de lumière et de supporter les écrans 21:9. Le jeu ne proposera pas de co-op local comme les versions console de D3 mais la version Switch proposera du jeu en réseau local à deux. On se demande donc si la version PC proposera un mode LAN. Il sera en tout cas possible de jouer hors ligne.Blizzard semble avoir appris des erreurs commises sur Warcraft III : Reforged car D2 Resurrected ne remplacera pas la version actuelle de D2. Les deux versions existeront en parallèle. Les 27 minutes de cinématiques ont aussi été totalement refaites. A noter que la version PC permettra de jouer au pad si c'est votre délire.