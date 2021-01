Pourquoi Disney répare ? Parce que George Lucas

Les plus jeunes d'entre vous l'ignore mais LucasArts ne s'est pas toujours appelé ainsi. Depuis sa création en 1983 jusqu'en 1990, la division jeux de Lucasfilm s'appelait Lucasfilm Games tout simplement. Et elle n'a pas produit le moindre jeu Star Wars avant 1991 ! Elle a par contre accouché de jeux d'aventure fabuleux comme Maniac Mansion, Loom et bien entendu The Secret of Monkey Island.Histoire de faire du pied aux vieux cons dans mon genre, Disney vient de relancer le label Lucasfilm Games en utilisant un logo sorti tout droit de 1987 . Le logo en question apparaitra dans tous les futurs jeux Star Wars ainsi que dans les autres licences Lucasfilm.