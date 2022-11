Pokémon : attrapez-les tous ! (les bugs)

Quand on pense "jeux buggués jusqu'à la moelle", on pense rarement aux jeux Nintendo. Le petit artisan sort généralement des jeux bien finis ayant des graphismes simples mais efficaces. Même si en théorie Game Freak est un studio indépendant, ils obéissent aux mêmes règles que les studios internes. Pourtant les choses ont commencé à se gater avec Légendes Pokémon : Arceus qui est assez moche.Game Freak et Nintendo viennent de sortir Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate et comment dire ? En plus d'être tout aussi moche qu'Arceus, il rame sévère. Certes le matos vieillissant de la Switch ne doit pas aider mais la même bécane fait tourner Breath Of The Wild et No Man's Sky . Mais surtout il semble ultra-buggué et il y en a pour tous les goûts : des pokémons qui apparaissent dans les murs, des murs invisibles , des animations qui ne se déclenchent pas, les motos qui semblent déconner en permanence ... Et tout cela APRES le gros patch du jour de la sortie. Il y en aura surement un paquet d'autres...