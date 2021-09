PLAYERUNKNOWN redevient indépendant

Brendan "PLAYERUNKNOWN" Greene est sans conteste l'une des personnes qui a fait le plus de mal au jeu vidéo au cours des dernières années, causant à lui tout seul l'émergence du Battle Royale avec ses mods pour ARMA puis son PUBG et entrainant l'arrivée du cataclysme Fortnite. Embauché par les coréens de Krafton pour fonder la PUBG Corp en 2016, le gars Brendan vient de quitter ces derniers non pas pour prendre une retraite pas franchement méritée, mais pour former un nouveau studio : PLAYERUNKNOWN PRODUCTIONS La studio est déjà au boulot sur son premier jeu, (pour l'instant ?) nommé Prologue . On ne sait pas encore en quoi consistera celui-ci, mais au moins on sait qu'il y aura de jolies forêts.