Pikmin 3 Deluxe atterrira sur Switch

Avec la Switch , tous les gros titres sortis à l’époque sur Wii U ont droit à une seconde vie, et ce sera le cas, sans trop de surprise, de l’excellent Pikmin 3 sorti à l'époque en juillet 2013, qui sera cette fois-ci porté sous le nom Pikmin 3 Deluxe Il est toujours question de repartir à l’aventure sur une planète inconnue après s’être craché avec notre vaisseau. La suite, ce sera de l’exploration pure et dure, avec une équipe de trois explorateurs, à base d’énigmes et de combats contre des créatures pas terrifiantes, mais terriblement coriaces. Pour en venir à bout, il faudra coopérer avec les Pikmins, ces petites créatures trop mignonnes que l’on enverra ici et là pour débloquer un passage ou vaincre une bestiole un peu moins sympathique.Pour cette édition Deluxe, Nintendo a rajouté quelques bonus plutôt cool, comme la possibilité de jouer à l’intégralité du mode Histoire en mode coopération, de nouvelles missions secondaires également jouables avec un compagnon de route, mais aussi la totalité des DLC de la version Wii U. Autre ajout, et pas des moindres, un prologue et un épilogue (jouable en solo ou coop) mettant en scène Olimar et Louie seront présents, histoire de faire grossir un peu la durée du jeu, qui était à l’époque d’une vingtaine d’heures pour les fous du 100%.Pikmin 3 Deluxe atterrira sur nos Switch le 30 octobre prochain, et il est déjà possible de le précommander en sur l’eShop via la page du jeu