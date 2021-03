Petit sumo est devenu gros

Beaucoup de joueurs voient encore Sumo Digital comme un simple mais talentueux studio de dev. En réalité, le studio anglais de Sheffield a beaucoup grossi ces dernières années. Il a ouvert cinq nouveaux studios distincts (Sheffield, Nottingham, Leamington, Pune, Newcastle, Warrington) et en a racheté quatre (The Chinese Room, Red Kite Games, PixelAnt, Lab42).Le tout appartient à Sumo Group qui détient aussi Pipeworks Studios et Atomhawk. En tout Sumo Group emploie plus de 1000 personnes mais il lui manquait encore une corde à son arc : l'édition. Sumo Group vient donc de lancer Secret Mode , son propre label afin d'éditer les jeux Sumo mais pas que. A sa tête on trouve James Schall, un ancien de Sega et d'Amazon aidé par Derek Seklecki, un ancien de Sega et Nintendo. On leur souhaite bon courage. Ils ont déjà un nom et un logo cool. Ils ne leur manquent plus que des jeux.