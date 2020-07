People Can Fly sur un nouveau AAA

People Can Fly avait été racheté par Epic Games en 2012 mais est redevenu indépendant en 2015. Depuis ils ont ouvert trois nouveaux studio : Newcastle (Angleterre) en 2017, Rzeszow (Pologne) en 2018 et New York (US) en 2019. Ils songent à ouvrir un studio à Montréal alias la Mecque des jeux vidéo. Tout ce petit monde bosse sur deux jeux : Outriders pour le compte de Square Enix et un AAA sans nom et sans éditeur qui vient d'être annoncé Le AAA en question est un jeu d'action-aventure "ambitieux et révolutionnaire" prévu pour consoles nouvelle génération, PC et plateformes de streaming. Ce sera le studio New Yorkais qui sera en charge avec à sa tête David Grijns aidé par Roland Lesterlin, directeur créatif. Si ces noms vous disent quelque chose, c'est normal : il ont bossé tous les deux à Avalanche New York sur Just Cause 3 respectivement en tant que producteur exécutif et game director. Du coup ça sent le monde ouvert rempli d'explosions.