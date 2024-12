People Can Fall

La fin d’année approche, les jolies fêtes de Noël aussi, mais ce n'est pas pour cela que l’industrie du jeu vidéo s’arrête. Elle finira comme elle a commencé : en virant des gens. Cette fois-ci, c’est le studio People Can Fly qui en fait les frais.Le studio polonais, connu pour Painkiller Gears of War: Judgment ou encore Outriders , ne cesse d’annuler divers futurs projets. Il fallait donc que Sebastian Wojciechowski (CEO) prenne la parole et fasse quelque chose pour redresser la barre, ou en tout cas, tenter de ne pas mettre la clé sous la porte.Concrètement, cela se traduit par garder les projets édités par d’autres sociétés. Donc les Project Gemini édité par Square Enix et Project Maverick par Xbox Game Studios , devraient normalement continuer avec des sorties prévues courant 2026. Par contre, pour tout ce qui est en auto-édition, les annonces sont clairement mauvaises. Le Project Victoria est mis au frigo, le périmètre du Project Bifrost est très largement diminué et aucun mot n’a été mentionné pour le Project Bison. Oui, cela fait beaucoup de projets de développement pour une société qui va pas top. Et c’est sans compter le Project Echo, édité par Krafton , dont on a pas trop de nouvelle.Tout cela s’accompagne aussi d’une réduction des effectifs, avec environ 120 personnes qui devront chercher un nouveau travail pour ce début d’année 2025. Rappelons que cela s’ajoute aux 50 personnes qui sont parties en début d’année sous l'ordre de Square Enix afin de réduire le budget du Project Gemini.Il ne reste plus qu’à croiser les doigts très fort pour un vrai succès en 2025, sinon, on risque fort de voir People Can Fly dans ce genre d’actualité.