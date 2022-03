Patrick's Parabox en fait des caisses

A quoi reconnait-on un bon puzzle game ? Si rien que la bande-annonce vous donne mal à la tête, c'est un bon début. C'est le cas de celle de Patrick's Parabox, un jeu développé par Patrick Traynor et qui sortira sur Steam et Itch.io le 29 Mars. Et ce sera parfait sur Deck grâce à une version Linux native.Dans Patrick's Parabox, on pousse des caisses vers des emplacements précis mais les caisses sont elles aussi des niveaux contenant des caisses. Le tout donne un genre de Sokoban récursif/multi-dimensionnel et comprendra 350 niveaux. Patrick's Parabox a gagné des prix dans des festivals de jeux indies et vous pouvez tester une démo dès à présent.