Papetura est sur le point d'éclore

A l'image d'un développement on ne peut plus discret, la sortie de Papetura s'apprête à se faire sans bruit, tout en délicatesse le 7 mai prochain sur PC et Mac. Alors on s'est dit qu'il était peut-être temps de vous parler de ce jeu d'aventure entièrement dessiné, découpé, plié et collé à partir de papier standard 80g (mais avec quelques bouts de fil, LEDs et autres pinces à linges pour tenir tous ces ensemble architecturaux en place et réaliser ses mignonnes animations en stop-motion).Dans une ambiance qui rappelera de bons souvenirs aux amateurs des productions Amanita Design , Papetura vous invite à partir à l'aventure avec le duo Pape et Tura qui vont devoir lutter contre les forces du mal bien décidées à brûler leur petit monde de papier.L'unique développeur polonais nous promet un mélange point'n click/puzzles aux énigmes narratives sans prise de tête et surtout des moments mémorables dans un univers pour le moins original. Gage de qualité, le compositeur attitré du collectif d'artistes tchèque Floex s'invite sur la bande originale du jeu. Un premier single est même déjà disponible à l'écoute . En attendant sa sortie, on vous laisse découvrir la montagne de taf dérrière le jeu via le petit making-of ci-dessous.