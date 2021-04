Où sont les frames ?

La mise à jour pour consoles nouvelle génération de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 vient de sortir et elle fait tourner le jeu à 60 FPS en 4K sur PS5 et XSeX et en 1440p sur XSeS. Mais il y a aussi un mode performance qui propose du 120 FPS. Forcément la résolution en prend un coup et tombe à 1440p sur XSeX, 1080p sur PS5 et 720p sur XSeS.La mauvaise nouvelle est que la mise à jour est payante ($10) si vous avez pris l'édition normale du jeu et que la mise à jour n'est pas possible avec la version boite sur Xbox.