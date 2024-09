On ira tous au paradis. Pour 7500 dollars

Comme l'a relayé NME et l'ont repris quelques médias, Martin Ware, fondateur du groupe de synthpop Heaven 17 en 1980, a refusé une offre de Rockstar d'inclure Temptation, un des morceaux du groupe, contre la somme de 7500 dollars. Un seul versement, pas de royalties, juste ce chèque et de l'exposition. Sorti en 1983, Temptation atteint la deuxième position du Top au Royaume-Uni, troisième en Irlande et s'en sort un peu mieux dans le reste du monde où on écoutait de la synth pop. Pas très convaincu, Martin Ware leur a répondu dans un tweet d' aller se faire l'amour , arguant que Rockstar a gagné 8,3 millards de dollars sur GTA 5. Ware a annoncé avoir fait une contre-offre à 75 000 dollars, ou pour des royalties, ce que Rockstar aurait refusé.Ce qui est très intéressant, c'est le débat : a t-il eu raison? Ça spécule bien, dans les réponses à son tweet, puisque GTA 5 a quand même une réelle exposition de 200 millions de joueurs. Pour ma part je n'y connais rien au business ni aux montants habituellement proposés, en one-shot ou royalties. Ou en exposition.[NdCBL : Martin Ware a précisé que même si un million de personnes diffusent le morceau, ça ne rapporte que mille balles. A titre indicatif, "Love Is A Long Road" a fait un bond de 37 000% sur Spotify après la sortie de la première bande-annonce de GTA 6. Le morceau a presque dépassé les 60 millions d'écoutes sur la plateforme. On doute que la famille de Tom Petty n'ait touchée que 7500 dollars]Il est intéressant de noter que GTA 5 propose plus de 440 morceaux de musique sous licence : à 7500 dollars le morceau, ça fait 3,3 millions de dollars. On imagine difficilement que Rockstar propose le même montant à tous les artistes ; et on ne connaît pas la marge de négociation.Anecdotiquement (ou pas), Ware est un ancien membre de the Human League, un groupe qui continue de nous fasciner depuis... Vice City.