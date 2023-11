OmOLED du fromage

Le Steam Deck continue d'être un carton et on se doutait bien que Valve n'allait pas en rester là. La bande à Newell vient donc d'annoncer une révision matérielle mineure : le Steam Deck OLED . Au programme : un écran OLED HDR un poil plus grand (7.4" contre 7"), un APU gravé plus finement (donc qui consomme/chauffe moins), une batterie bien plus grosse (50 Whr contre 40 Whr) et du Wi-Fi plus rapide (6E contre 5).Le Steam Deck OLED vous coûtera $549 pour le modèle 512 Go (donc $100 de moins que la version actuelle) et $649 pour le modèle 1 To. Les Steam Deck LCD 64 Go et 512 Go vont disparaitre une fois les stocks actuels épuisés et sont actuellement en promo. Le Steam Deck LCD 256 Go passe à $399 de manière permanente.Les Steam Deck OLED seront mis en vente le 16 Novembre à 19H et devraient donc être en rupture de stock à 19H01. Linus Tech Tips a déjà son exemplaire et en a fait un test . L'écran crache du 600 nits en luminosité, affiche des couleurs parfaites et tape les 90 Hz. En combinant le nouvel APU et la nouvelle batterie, le gain d'autonomie est assez dingue : IGN a pu jouer 2H30 à Cyberpunk 2077 sur Steam Deck OLED contre 1H30 sur la version LCD. Quant au vrai Steam Deck 2, ce n'est pas pour tout de suite. Selon Valve, la techno n'existe pas encore . Il faudra attendre deux à trois ans