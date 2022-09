Après Axie Infinity (merci Zaza) play-to-earn de son état qui utilisait une crypto-monnaie basée sur l'Ethereum appelée Smooth Love Potion (SLP) que l'on pouvait gagner en jouant, une autre atrocité a vu le jour. Il s'agit de Blankos Block Party , et non ce n'est pas le prochain jeu de Manuel Valls (merci à nouveau Zaza) on vous en avait déjà parlé , mais bien un monde ouvert où les personnages et accessoires seront des NFTs. La mauvaise nouvelle c'est qu'il sort bientôt en accès anticipé sur l'Epic Game Store , les responsables sont Mythical Games et on ne les remerciera pas.