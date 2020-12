Nvidia répond à AMD avec la RTX 3060 Ti

Sans prévenir, même si on s’en doutait un peu, Nvidia vient de dévoiler une nouvelle carte avec la, qui sera disponible dès demain en version Founder Edition, au prix de 419 €. On m’indique que cette carte sera probablement en rupture dès demain matin, et disponible quelques heures plus tard autre part sur les Internets pour deux fois plus cher.Mais qu’apporte cette nouvelle venue dans la gamme 3000, à part le fait d’être mieux que l’ancienne ? Et bien dans un premier temps, Nvidia assure évidemment que ce modèle sera supérieur à une RTX 2060 Super ou qu'une GTX 1060 , histoire de bien dégoûter toutes les personnes qui ont craqué pour un modèle de la série 2000 pendant le Black Friday.Pour le reste, tout juste sait-on de la part du caméléon que l’architecture Ampère sera de la partie, ainsi que les technologies RTX et DLSS, et qu’elle se placera comme une bonne entrée de gamme pour faire du 1080p ou 1440p, mais pas avoir les potards à 100%. Et comme pour donner un petit sucre en plus, Nvidia accompagne l’achat de cette carte avec une année d’abonnement à GeForce Now , ce qui n'est pas non plus énorme, puisque pour rappel, c'est 27,45 € les 6 mois Les premiers benchmarks sont assez alléchants, puisque cette petite RTX 3060 Ti serait pour l'instant moins puissante d'environ 10% par rapport à la 3070, mais aussi à 100€ de moins pour la version Founder Edition. Du côté du passé, on découvre que la 2080 Super est justement dans le passé, donc derrière en performances et que la RTX 3060 Ti offre les mêmes performances en 1080p, que la RTX 3080 en 1440p. Autant dire que si la 2K ne vous branche pas (parce qu'il faut penser à changer son écran par exemple ?), cette RTX 3060 Ti risque de rentrer dans pas mal de bécannes.