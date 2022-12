Nvidia LameStream

Voilà qui est singulier : Nvidia a décidé de retirer le client GameStream des Nvidia Shield en février sans vraiment expliquer pourquoi. Il n'y aura donc plus de solution officielle pour cartes Nvidia pour streamer des jeux depuis son PC vers sa Shield. C'est assez fou car c'était un des gros arguments de vente des Shield depuis leur création. On ne sait pas encore si cela veut dire que Nvidia va abandonner GameStream dans son ensemble et le retirer de GeForce Experience mais c'est fort probable.Nvidia conseille de se rabattre sur la solution de streaming de Steam mais la qualité n'est pas aussi bonne. On vous recommande plutôt Parsec pour du streaming local. C'est assez moche pour Moonlight qui se reposait sur GameStream pour le PC hôte mais une solution open source est en développement : Sunshine