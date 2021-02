Nvidia : la situation Ampère

Nvidia a annoncé la GeForce RTX 3060 , sa nouvelle carte milieu de gamme. Elle comportera 3584 coeurs CUDA cadencés à 1,32 GHz (1,78 en crête) et 12 Go de GDDR6 soit 4 de plus que la 3060 Ti. Allez comprendre. On attendra les benchmarks pour se faire un avis mais ça devrait être la carte parfaite pour jouer en 1080p à condition de pouvoir en acheter une quand elle sortira le 25 Février à 329 euros.En effet, le prix de l'Ethereum ne descend pas ce qui rend le minage très lucratif. Mais rassurez vous ! Nvidia a une solution. Le constructeur a annoncé que les pilotes de la 3060 seront étudiés pour diminuer la puissance des 3060 de 50% quand ils détectent qu'on mine de l'Ethereum. C'est sympa mais pourquoi limiter cela à la 3060 ? Les mineurs utilisent même des PCs portables ces temps-ci ! On imagine que c'est probablement pour des raisons légales : un constructeur ne peut pas brider un produit après l'avoir vendu sous peine de se bouffer un procès. En annonçant les choses à l'avance pour la 3060, Nvidia devrait éviter ce problème.Ceci étant dit, on est prêts à parier que des pilotes non-officiels sortiront rapidement pour contourner cette limitation. Nvidia a aussi annoncé une ligne de GPUs dédiés au minage . Les cartes produites seront dépourvues de sortie vidéo. Là encore, on doute que ça résolve le problème : les GPUs en question sont les mêmes que ceux pour joueurs et ils sortent des mêmes usines de TSMC et de Samsung. A moins que les usines en question n'augmentent la production, la pénurie devrait durer un bon bout de temps.