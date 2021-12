Nvidia : et pour quelques RTX 2060 de plus

Si vous suivez l'actu ces derniers temps, vous avez du remarquer qu'acheter une carte graphique à un prix décent relève du miracle. La demande a explosé, l'offre n'arrive pas à suivre et les rares qui sortent des usines restent bloquées des semaines dans des porte-conteneurs avant d'arriver en boutique. Nvidia a une "solution" pour une partie de problème : à défaut de pouvoir produire plus de puces nouvelle génération, ils vont refourguer des anciennes. Le constructeur a donc annoncé une nouvelle version de la GeForce RTX 2060 C'est globalement une RTX 2060 Super avec plus de RAM vidéo (12 Go contre 8 pour la Super) mais une bande passante amoindrie (336 Go/s contre 448 pour la Super). La version Founders Edition de cette RTX 2060 12 Go sortira le 7 décembre et Nvidia ne se risque même pas à annoncer un prix mis à part que ce sera celui d'une "RTX 2060 Premium" . Vu que la RTX 2060 Super part sur Ebay à deux fois son prix de lancement, attendez vous à devoir lâcher un rein pour profiter d'un GPU milieu de gamme de juillet 2019. Bref, en deux mots comme en cent : JOYEUX NOEL !