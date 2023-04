Nouvelle blague : The Murder of Sonic the Hedgehog

On ne parle pas souvent des poissons d'avril car ils sont rarement drôles et/ou trop évidents. Et on a failli passer à côté de The Murder of Sonic the Hedgehog, annoncé comme un nouvel épisode des aventures de Sonic.Sauf que Sega a bien fait ses dévoirs et a publié le jeu en question sur Steam . Il faut tenter de comprendre qui a tué le hérisson dans un roman visuel à la Phoenix Wright accompagné de quelques mini-jeux. Ca se finit en quelques heures et c'est parfait pour un samedi pluvieux.