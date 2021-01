On commence 2021 dans la bonne humeur avec la sortie d’un nouveau Zachtronics : NERTS ! Online , adaptation du jeu de cartes éponyme . C’est une variante compétitive et effrénée du solitaire, jouable en ligne jusqu’à six et totalement gratuite.La pandémie ayant forcé les membres de Zachtronics à travailler depuis chez eux, ils ont développé une ébauche d’une version en ligne pour continuer leurs traditionnelles parties de la pause déjeuner. Quelques mois plus tard, la voici terminée et fignolée pour sa sortie sur Steam