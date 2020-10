Nouveau Zachtronics : Möbius Front '83

Ne partez pas ! Cette fois, point de langage assembleur à l’horizon Möbius Front '83 est un jeu de tactique au tour par tour mâtiné d’un zeste de puzzle sauce Zachtronics . En pleine Guerre Froide les États-Unis font face à un nouvel opposant inattendu : les États-Unis d’une autre Amérique, celle d’une réalité alternative. (Toute ressemblance avec l’actualité est purement fortuite.)Zachtronics oblige, le jeu proposera sa nouvelle variante du solitaire et des puzzles ouverts histoire de se détendre entre deux batailles sur le front. Ça sort le 5 novembre et on vous fait un test dès que possible.