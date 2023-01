Une poignée d'employés de Playground Games (les développeurs de Forza Horizon et aussi peut-être du nouveau Fable , même si on y croit de moins en moins à force de ne rien voir venir) viennent de quitter leur boite pour aller fonder un nouveau studio, Maverick Games . On trouve dans le lot Mike Brown, directeur créatif de la série Forza Horizon, le producteur Tom Butcher, le CTO Matt Craven ou encore le directeur son Fraser Strachan. Ils sont également rejoints par des membres d'autres studios, parmi lesquels Harinder Sangha, ex-boss de l'antenne de Leamington de Sumo Digital . Ils sont pour l'instant une dizaine, prévoient d'atteindre le chiffre de 140 employés, et de développer du bon gros jeu triple A open world. N'espérez donc pas avoir de leurs nouvelles avant un bon paquet d'années.