Nouveau remaster : Need For Speed: Hot Pursuit Remastered

Le Need For Speed Hot Pursuit de 2010 était un reboot de celui de 1998. Mais c'était surtout un des rares NFS mémorables de la décennie écoulée probablement car c'était un Burnout maquillé et développé par Criterion.Du coup EA a décidé de nous le refourguer sous forme d'un remaster qui comprendra tout le contenu de l'original ainsi que son DLC. Need For Speed: Hot Pursuit Remastered sortira le 6 Novembre sur PS4, XO et PC et le 13 Novembre sur Switch. Le mode multi baptisé Autolog sera de retour et sera cross-plateformes. Le jeu comportera des graphismes améliorés avec des textures améliorées et des particules en plus. Le tout sera vendu 30 euros pour tout le monde, même pour ceux qui ont déjà la version d'origine sur Steam.Cette nouvelle version est développée par Stellar Entertainment qui se sont déjà chargés du remaster de Burnout Paradise et supportera la XOX et la PS4 Pro en permettant au choix de tourner en 4K@30FPS ou en 1080p@60FPS.