Nouveau Kickstarter : Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Cela faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas eu un Kickstarter pour une suite spirituelle d'un jeu. Voici donc Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, la suite spirituelle de Suikoden . Elle est développée par Rabbit & Bear Studios, le nouveau studio de Yoshitaka Murayama alias le papa des trois premiers Suikoden. Il est accompagné par Junko Kawano, scénariste et artiste en chef pour Suikoden IV et Suikoden Tactics, Junichi Murakami, directeur artistique pour Castlevania: Aria Of Sorrow et Osamu Komuta, concepteur en chef pour Suikoden Tactics. La BO sera assurée par Motoi Sakuraba (Star Ocean, Golden Sun, Dark Souls, Tales Of...) et Michiko Naruke (Wild Arms).Le jeu sera un JRPG avec décors 3D et sprites 2D. Le résultat est superbe et fait penser à Octopath Traveler mais en plus vivant. Suikoden oblige, il est question d'une centaine de personnages mais les combats se feront au tour par tour avec une équipe de six héros. Sur la page du Kickstarter , il est beaucoup question de nourriture donc on imagine -on espère- que le concours de cuisine sera de retour. Eiyuden Chronicle nous enverra sur Allraan, un monde magique dominé par l'Empire Galdéen à la recherche d'un artefact qui consolidera son pouvoir.Le temps que vous lisiez ces lignes, le Kickstarter aura probablement déjà atteint son but initial de 500 000 dollars mais les stretch goals comportent des ajouts importants comme la construction de base. Et puis Junichi Murakami porte un t-shirt Nolife donc rien que pour cela jetez lui du pognon à la gueule. Le jeu sortira (peut-être) en 2022 sur PS4, PS5, XO et XSeX et "future console Nintendo". On ne comprend pas très bien pourquoi Rabbit & Bear évite la Switch et le PC qui semblent être des plateformes nettement plus viables que la Xbox pour ce genre de jeu mais passons. Kickstarter est pour l'instant dans les choux mais on mettra la news à jour quand le site sera de retour.