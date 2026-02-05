ACTU
Nouveau jeux : Horizon Hunters Gathering et Horizon Steel Frontiers
par CBL, email @CBL_Factor
Apparemment il n'y a pas assez de jeux coop dans lequel les joueurs affrontent ensemble des monstres/machines/aliens. Apparemment il n'y a aussi pas assez de jeux-service. Et apparemment, le truc que les fans d'Horizon veulent à tout prix est une version cartoon de leur univers favori. Une série de mauvaises décisions a donc abouti au développement d'Horizon Hunters Gathering, un spin-off des jeux de Guerilla Games.
Ce sera un genre de Monster Hunter dans lequel trois joueurs coopèrent. Il y aura deux modes de jeu : Machine Incursion dans lequel on affronte des hordes de machines et Cauldron Descent qui est similaire aux raids de Destiny. Entre deux missions, les joueurs se retrouvent dans un village pour discuter, préparer la prochaine mission, améliorer leur matos et probablement claquer du pognon dans des micro-transactions. Le tout sortira sur PS5 et Steam (par ici pour les liens) à une date inconnue. Une beta est aussi prévue. La fortnitisation du jeu vidéo est en marche.
Le plus comique est qu'en parallèle NCSoft développe un MMO Horizon pour le compte de Sony appelé Horizon Steel Frontiers. Le jeu a été annoncé l'an dernier et devrait sortir sur PC (Purple) et mobile en fin d'année. Ca a l'air vachement plus cool que le machin pour enfants présenté plus haut. Il s'agira d'un free-to-play qui devrait proposer des batailles épiques et de la customisation à gogo.
