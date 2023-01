Nouveau jeu : Undisputed

Depuis le début de l'Histoire du jeu vidéo, une bonne centaine de titre de jeux de boxe ont vu le jour. Et que vous vous ne vous en rappeliez de quasiment aucun est normal, très peu ont été marquant, et le reste fut très oubliable. Depuis le premier en date en 1976 Heavyweight Champ , on va beaucoup résumer, mais on va retenir Punch-Out!! de 1984 et Super Punch-Out!! de 1994 chez Nintendo Ready 2 Rumble Boxing de 1999 chez feu Midway et la saga des Fight Night chez Electronic Arts qui avait débuté en 2004 et qui succédait à la franchise des Knockout Kings , qui ne sont pas exempts de défauts non plus bien évidemment. Cette introduction n'ayant pas pour but non plus à établir une liste exhaustive du nombre de titres de la discipline qui sont "frappants", je vous laisserai la compléter bien volontiers dans l'espace commentaire.C'était juste pour démontrer le côté rachitique du nombre de productions "potables" sur le monde de la boxe, aussi lorsque le développeur Steel City Interactive et l'éditeur Plaion annonce le lancement en accès anticipé sur Steam de Undisputed le 31 janvier 2023, on espère que ce sera enfin le titre qui mettra d'accord les amateurs du genre. Même, s’il faut reconnaître qu’au lancement de la bande-annonce, et de l'extrait de l'Alpha, ça commence déjà un peu mal, pour le peu de gameplay que l'on voit, on arrive à voir les problèmes de collisions et un peu ceux des déplacements. Soyons indulgents et laissons-leur le temps de régler ces soucis techniques.Du côté du contenu au lancement cela reste honnête, sans être fou non plus, on aura le droit à 50 boxeurs ou boxeuses jouables, dont Tyson Fury, Canelo Alvarez, Deontay Wilder et Katie Taylor, 6 lieux de combats, 60 coups de poing différents. Le tout sera bien sûr enrichi et complété au fur et à mesure des mises à jour. On vous rappelle toutefois, que même s'il y a un éditeur, on sait toujours quand un titre entre en early access, mais on ne saura jamais quand il en sortira.