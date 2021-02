ACTU Nouveau jeu : Total War: Warhammer III CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Après avoir sorti coup sur coup les excellents Total War: Warhammer I & II en 2016 et 2017, The Creative Assembly a laissé de côté l'heroic fantasy au profit de soldats en jupette et de la Chine des Trois Royaumes. Mais chassez le naturel et il revient sur le dos d'un loup géant. TCA est donc en train de développer Total War: Warhammer III qui sortira cette année sur Steam et EGS.



Les forces du Chaos étant venu nous pourrir la vie dans les deux premiers opus, on va aller affronter les quatre factions du Chaos (Khorne, Nurgle, Slaanesh et Tzeentch) sur leur propre territoire dans le troisième. Deux nouvelles factions jouables feront leur arrivée, Kislev et Cathay. Les premiers sont une version fantaisiste des russes tandis que les seconds représentent les chinois.