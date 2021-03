"This is not the best game in the world. This is just a Tribute game"

Après Streets Of Rage 4 , DotEmu va s'attaquer à une autre licence chère aux amateurs de beat'em all : les Tortues Ninja. Leur nouveau jeu s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge et proposera d'aller latter du Foot Clan à 4 en co-op local ou en ligne.Le jeu est développé par Tribute Games dont le néo-rétro est une spécialité . Le studio a été fondé par des anciens d'Ubisoft qui avaient bossé entre autres sur Scott Pilgrim vs. The World . Le résultat est un beat'em all tout en pixels qui va jusqu'à reprendre les bruitages et les effets mode 7 du mythique Turtles in Time. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sortira un jour sur Steam et sur d'autres plateformes non annoncées.