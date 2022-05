Nouveau jeu : Star Wars Jedi: Survivor

En ce moment se tient le Star Wars Celebration qui devrait se renommer "Lucasfilm Celebration" vu que les annonces concernent les différentes licences créées par Lucas. On a ainsi vu passer une bande-annonce de la série Star Wars Andor (Disney+ - un épisode 0 pour Rogue One qui est déjà un épisode 0 de l'épisode 4), l'annonce de la série Star Wars: Skeleton (Disney+ - situé après l'épisode 6 comme The Mandalorian) avec Jude Law en tête d'affiche, l'annonce de la troisième saison de The Mandalorian (Disney+) apparemment toujours avec Grogu selon le poster, l'annonce d'Indiana Jones 5 toujours avec Harrison Ford et la bande-annonce de la série Willow (Disney+) mais sans Madmartigan pour de bien tristes raisons de santé.Côté jeux vidéo, il faut pour l'instant se contenter de l'annonce de Star Wars Jedi: Survivor, la suite Fallen Order . Comme on ne change pas une équipe qui gagne, c'est toujours Respawn qui s'y colle avec Stig Asmussen en game director. Survivor se passe 5 ans après Fallen Order et on suit à nouveau les aventures de Cal Kestis accompagné de son fidèle droid BD-1 car il faut bien vendre des jouets. Ca sortira en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Cerises.