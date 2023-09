Nouveau jeu : Project Mugen

NetEase Games, la division jeux vidéo du géant chinois, dispose d'un bon paquet de studios mais ils n'ont pour l'instant pas sorti grand chose. Ils n'ont pas sorti un seul jeu cette année mais ont pas mal de projets dans les cartons et l'un d'entre eux s'appelle Project Mugen. Dévoilé il y a un mois, il est développé par le studio Naked Rain appartenant à Thunder Fire Studio, une branche de NetEase Games. C'est décrit comme un "JDR urbain en monde ouvert" mais on préfère parler de Grand Theft Waifu.A vrai dire, Project Mugen pompe bien plus sur le Spider-Man d'Insomniac que sur GTA. La première bande-annonce comporte aussi pas mal de références plus ou moins cachées à Dr Who ou Akira. En tout cas niveaux graphismes ça donne l'impression d'être un animé jouable et c'est parfois assez dingue. La plupart des vidéos viennent de la version PS5 mais ça sortira aussi sur PC, iOS et Android. Vous l'avez déjà compris : il s'agira d'un free-to-play. Il n'a pas encore de nom définitif ou de date de sortie.