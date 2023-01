Nouveau jeu : Pizza Tower

Nintendo a abandonné un bon paquet de licences et parmi elles, un certain Wario Land. Le dernier opus, l'excellent Wario Land The Shake Dimension , remonte à 2008. Mais comme souvent, les indies ont pris le relai. Le studio Tour De Pizza vient de sortir Pizza Tower sur Steam et il s'agit de leur premier jeu. On joue le rôle de Peppino Spaghetti, un pizzaiolo un peu déchaîné qui tente de sauver son restaurant.Pizza Tower est donc un jeu de plateforme 2D et les mouvements du héros sont clairement inspirés de ceux de l'anti-héros sympathique de Nintendo. Les graphismes par contre sortent tout droit d'un dessin animé des années 90. Le tout coûte moins de 20 balles et tourne sur n'importe quel PC y compris le Steam Deck.