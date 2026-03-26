ACTU
Nouveau jeu : Panline
par CBL, email @CBL_Factor
Mirror's Edge fait partie de ses rares jeux à l'esthétique tellement parfaite qu'il a à peine pris une ride presque 8 ans après sa sortie. Du coup on n'est pas surpris de voir des indies tenter de reproduire le style mais aussi le feeling du jeu de DICE. Parmi on trouve Panline du studio Viridian Matters qui devrait sortir en évaluation précoce cette année. Il semble inspiré de la suite/reboot Catalyst vu qu'on évolue dans un monde ouvert. Il est toujours question de livrer des paquets et il faudra apprendre à vous orienter car le jeu n'aura pas de carte ou de marqueur mais juste une boussole. On dispose quand même d'un genre de PSP pour suivre ses progrès.
Derrière Viridian Matters se trouve un jeune développeur appelé Vanja Aleksić et Panline est sa deuxième tentative de faire un jeu inspiré de Mirror's Edge. La première s'appelle Ikarus Parkour et c'est à mi-chemin entre Mirror's Edge et Chained Together. Il s'agit d'escaler une tour de 850m dans une sorte de jeu télévisé. Il coûte moins de 10 balles sur Steam et on est très intrigué par la mention "strong language, violence, blood and gore, nudity, drug or alcohol use".
Derrière Viridian Matters se trouve un jeune développeur appelé Vanja Aleksić et Panline est sa deuxième tentative de faire un jeu inspiré de Mirror's Edge. La première s'appelle Ikarus Parkour et c'est à mi-chemin entre Mirror's Edge et Chained Together. Il s'agit d'escaler une tour de 850m dans une sorte de jeu télévisé. Il coûte moins de 10 balles sur Steam et on est très intrigué par la mention "strong language, violence, blood and gore, nudity, drug or alcohol use".