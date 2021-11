Nouveau jeu : MultiVersus

Parmi les (nombreuses) choses que je ne m'explique pas, le succès de Smash Bros est relativement haut placé dans la liste, même si on peut mettre ça sur le compte du fait que les fans de Nintendo avalent avec le sourire tout ce que la boite leur donne à manger. Mais ce qui est encore plus inexplicable, ce sont les clones de Smash Bros. Il y a quelques années, Sony avait tenté le coup avec son PlayStation All-Star machin truc , que tout le monde a oublié depuis bien longtemps. Il y a quelques mois, c'était Nickelodeon qui y allait de sa tentative, avec un All-Star Brawl aussitôt effacé de l'inconscient collectif. Et aujourd'hui, c'est au tour de Warner Bros. Games d'entrer dans l'arène avec MultiVersus Au-delà de son titre que l'on soupçonne d'avoir été décidé à la dernière minute pour surfer sur la pseudo-vague du dernier fantasme de Marky Mark, il s'agira d'un "platform fighter" (visiblement c'est le nom officiel, au moins j'aurai appris quelque chose - peut-être que vous aussi !) qui verra s'affronter divers personnages des licences Warner : Bugs Bunny, Shaggy, Steven Universe, ou encore des héros DC, il y en aura pour tous les goûts tant que vous êtes prêts à vous contenter de versions "fortnitesques" de ces personnages. La première vidéo de présentation montre un jeu d'une banalité confondante, sa seule originalité venant du fait que tous les combats tournent apparemment en vitesse 0.25x tant tout est lent et rien ne semble avoir le moindre impact.Pour l'instant, il n'y a qu'une douzaine de personnages dans le roster, mais on nous assure que d'autres arriveront par la suite, à moins bien sûr que le jeu ne fasse un énorme four. Il aura pour lui d'être F2P, ça fait toujours une barrière de moins à l'entrée, mais on attend de voir comment Warner compte monétiser tout ça : ça risque d'être très sale.MultiVersus arrivera l'année prochaine sur PS4 et 5, Xbox One et Series, et PC - et évidemment pas sur Switch, ça semble logique. Et si vraiment vous trouvez que votre vie n'a plus aucun sens, vous pouvez même aller vous inscrire pour tenter de participer aux futures phases de beta.